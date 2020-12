Coronavirus, news. Il bollettino di oggi: 19.903 nuovi casi e 649 morti in 24 ore. LIVE (Di sabato 12 dicembre 2020) "Siamo ancora nella fase più critica e se a dicembre i comportamenti non saranno rigorosi, il rischio della terza ondata è abbastanza certo". Così il ministro per gli Affari Regionali ai nostri microfoni. Anche il ministro della salute Speranza si dice "preoccupato per Natale" e conferma che la linea resta la prudenza. Il premier Conte intanto apre agli spostamenti intercomunali Leggi su tg24.sky (Di sabato 12 dicembre 2020) "Siamo ancora nella fase più critica e se a dicembre i comportamenti non saranno rigorosi, il rischio della terza ondata è abbastanza certo". Così il ministro per gli Affari Regionali ai nostri microfoni. Anche il ministro della salute Speranza si dice "preoccupato per Natale" e conferma che la linea resta la prudenza. Il premier Conte intanto apre agli spostamenti intercomunali

RegioneER : #Coronavirus, ora in #EmiliaRomagna il tampone rapido si fa anche in #farmacia: dal 21/12 due milioni test gratuiti… - vaticannews_it : #12dicembre La testimonianza dell’arcivescovo di Spoleto-Norcia monsignor Renato Boccardo, che in una lettera pubbl… - repubblica : Coronavirus mondo, Perù sospende vaccino cinese: problemi neurologici in un volontario. Picco contagi a Tokyo e Seu… - fisco24_info : Coronavirus, in Italia 19.903 nuovi casi e 649 vittime: Nel nostro Paese i casi totali salgono a 1.825.775, 64.036… - franzamazzotti : Coronavirus, il bollettino di oggi 12 dicembre: 19.903 nuovi casi e 649 vittime -