Coronavirus | news Boccia a Sky TG24 | Contrarissimi a rimuovere vincoli per Natale LIVE

"Siamo ancora nella fase piu' critica e se a dicembre i comportamenti non saranno rigorosi, il rischio della terza ondata è abbastanza certo". Così il ministro per gli Affari Regionali ai nostri microfoni. Il premier Conte intanto apre agli spostamenti intercomunali. Contrario il governatore De Luca: "Natale e Capodanno non esistono". Per Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute: "Da gennaio non risolveremo problemi, massima attenzione"

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus news Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport La classifica ricerche Google del 2020 ha in testa il coronavirus e i perchè

Tra le parole più cercate in Italia domina ovviamente “Coronavirus”, che si mantiene davanti a “Elezioni USA”. Tuttavia, Google ha voluto comunque tracciare un quadro delle ricerche più effettuate dag ...

Covid19, Vaticano annuncia il via alla campagna di vaccinazione

Città del Vaticano ha annunciato la partenza del piano vaccinale anti Covid-19 nei primi mesi del 2021. I dettagli.

