Coronavirus nel Lazio. Continua la discesa dei casi: il bollettino di oggi (Di sabato 12 dicembre 2020) Continua la discesa dei casi del Coronavirus nella regione Lazio, “oggi su 16mila tamponi nel Lazio (+1.169) si registrano 1.194 casi positivi (-36), 41 decessi (-27) e +2.028 guariti. Diminuiscono i casi positivi, i ricoveri, i decessi e le terapie intensive. La città di Roma è stabile sotto i 600 casi (573). La situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 228 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventuno casi sono ricoveri. Si registrano sette decessi di 76, 82, 83, 85, 86, 90 e 91 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 307 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 dicembre 2020)ladeidelnella regione, “su 16mila tamponi nel(+1.169) si registrano 1.194positivi (-36), 41 decessi (-27) e +2.028 guariti. Diminuiscono ipositivi, i ricoveri, i decessi e le terapie intensive. La città di Roma è stabile sotto i 600(573). La situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 228 inelle ultime 24h e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventunosono ricoveri. Si registrano sette decessi di 76, 82, 83, 85, 86, 90 e 91 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 307 inelle ultime 24h e si tratta di ...

