Coronavirus, negli Usa mai così male: 231.775 contagi e 3.309 morti (Di sabato 12 dicembre 2020) Gli Usa hanno registrato ieri 231.775 nuovi contagi da Covid-19 e 3.309 decessi attribuiti al Coronavirus. I nuovi dati della Johns Hopkins University mostrano una media settimanale di 210.201 casi al giorno. Sono i peggiori negli Usa dall'inizio della pandemia, sottolinea la Cnn, e arrivano assieme alla notizia dell'autorizzazione da parte della Fda dell'utilizzo d'emergenza del vaccino Pfizer. Infatti, la Food and Drug Administration ha approvato l'utilizzo in via emergenziale del vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer-BioNthec. Dopo l'ok dell'ente governativo statunitense che regolamenta l'uso dei prodotti alimentari e farmaceutici, le vaccinazioni negli Usa potranno cominciare lunedì 14 dicembre. "Un miracolo medico", ha commentato il presidente Usa Donald Trump in un video postato su Twitter. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 12 dicembre 2020) Gli Usa hanno registrato ieri 231.775 nuovida Covid-19 e 3.309 decessi attribuiti al. I nuovi dati della Johns Hopkins University mostrano una media settimanale di 210.201 casi al giorno. Sono i peggioriUsa dall'inizio della pandemia, sottolinea la Cnn, e arrivano assieme alla notizia dell'autorizzazione da parte della Fda dell'utilizzo d'emergenza del vaccino Pfizer. Infatti, la Food and Drug Administration ha approvato l'utilizzo in via emergenziale del vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer-BioNthec. Dopo l'ok dell'ente governativo statunitense che regolamenta l'uso dei prodotti alimentari e farmaceutici, le vaccinazioniUsa potranno cominciare lunedì 14 dicembre. "Un miracolo medico", ha commentato il presidente Usa Donald Trump in un video postato su Twitter.

Agenzia_Ansa : #Covid, negli #Usa oltre 3mila morti in un giorno. A #Stoccolma ospedali in tilt #ANSA #coronavirus - Webradio63 : Un leopardo delle nevi in ??uno zoo negli Stati Uniti è diventato il primo della sua specie a risultare positivo pe… - momperiglia : RT @IteNovas: #Coronavirus, il punto: ieri in #Sardegna 198 nuovi casi con 7 vittime e quindici ricoveri in meno ma stabili in intensiva -… - giuseppeargent3 : @WRicciardi Coronavirus. Gli ignoranti della scienza medica non sanno che i casi di influenza aumenteranno, perchè… - giuseppeargent3 : @robersperanza Coronavirus. Gli ignoranti della scienza medica non sanno che i casi di influenza aumenteranno, perc… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus negli Coronavirus oggi. Conte valuta possibili spostamenti tra Comuni a Natale Il Sole 24 ORE Covid e carceri, dalla Regione fondi per la tutela di personale e detenuti

Per contrastare la diffusione del coronavirus negli istituti di pena la Regione ha messo a disposizione 100 mila euro da destinare ad organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e cooperativ ...

Covid in Umbria, attuati positivi sotto a quota cinquemila

Continua a salire in numero dei guariti in Umbria: 406 il 12 dicembre: portando il totale delle persone che hanno sconfitto il Covid-19 a 20.644. E’ quanto emerge dal sito internet della regione Umbri ...

Per contrastare la diffusione del coronavirus negli istituti di pena la Regione ha messo a disposizione 100 mila euro da destinare ad organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e cooperativ ...Continua a salire in numero dei guariti in Umbria: 406 il 12 dicembre: portando il totale delle persone che hanno sconfitto il Covid-19 a 20.644. E’ quanto emerge dal sito internet della regione Umbri ...