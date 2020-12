Coronavirus, muore 41enne di Candida al Moscati (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto questo pomeriggio, nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un 41enne di Candida (Av). L’uomo era arrivato al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 28 ottobre. Risultato positivo al nuovo Coronavirus, era stato ricoverato in terapia subintensiva nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza. Il 14 novembre, di fronte a un preoccupante quadro clinico con una compromissione polmonare dell’88%, era stato trasferito nella terapia intensiva della Città ospedaliera, per essere trattato con con Ecmo (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation – ossigenazione extracorporea a membrana). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto questo pomeriggio, nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino, undi(Av). L’uomo era arrivato al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 28 ottobre. Risultato positivo al nuovo, era stato ricoverato in terapia subintensiva nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza. Il 14 novembre, di fronte a un preoccupante quadro clinico con una compromissione polmonare dell’88%, era stato trasferito nella terapia intensiva della Città ospedaliera, per essere trattato con con Ecmo (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation – ossigenazione extracorporea a membrana). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Adnkronos : #Coronavirus, 'ecco perché si muore tanto in #Italia' - wam_the : Coronavirus Avellino, muore a 41 anni - frafratwit : RT @Adnkronos: #Coronavirus, 'ecco perché si muore tanto in #Italia' - maurizio528 : RT @emmevilla: ?????? L'articolo di @Corriere è qui (grazie a @marcoimarisio). La conclusione è chiara: non è solo una questione di *quanto*… - Notiziedi_it : Perché in Italia si muore tanto di coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus muore Coronavirus, "ecco perché si muore tanto in Italia" Adnkronos Silvana muore di Coronavirus, il figlio denuncia: “Medico non ha voluto visitarla, temeva di contagiarsi”

“Il medico invece di venire a visitarla, le consiglia di andare in farmacia a comperare una bombola per l’ossigeno“. Silvana muore di Coronavirus, il figlio denuncia: “Medico non ha voluto visitarla, ...

Giornata funesta per il Covid, muore al Moscati un 41enne di Candida

L’uomo era arrivato al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 28 ottobre. Risultato positivo al nuovo Coronavirus, era stato ricoverato in terapia subintensiva nell’Unità operativa di Medicina ...

“Il medico invece di venire a visitarla, le consiglia di andare in farmacia a comperare una bombola per l’ossigeno“. Silvana muore di Coronavirus, il figlio denuncia: “Medico non ha voluto visitarla, ...L’uomo era arrivato al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 28 ottobre. Risultato positivo al nuovo Coronavirus, era stato ricoverato in terapia subintensiva nell’Unità operativa di Medicina ...