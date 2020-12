Coronavirus Italia, il bollettino del 12 dicembre: 19.903 nuovi casi, 649 decessi (Di sabato 12 dicembre 2020) Sono 19.903 i nuovi casi di Coronavirus, e 649 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Attualmente positivi: 684.848 Deceduti: 64.036 (+649) Dimessi/Guariti: 1.076.891 (+24.728) Ricoverati: 31.265 (-562) Pazienti in terapia intensiva: 3.199 (-66) Tamponi: 24.063.029 (+196.439) Totale casi: 1.825.775 (+19.903, +1,1%) Leggi su mediagol (Di sabato 12 dicembre 2020) Sono 19.903 idi, e 649 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Attualmente positivi: 684.848 Deceduti: 64.036 (+649) Dimessi/Guariti: 1.076.891 (+24.728) Ricoverati: 31.265 (-562) Pazienti in terapia intensiva: 3.199 (-66) Tamponi: 24.063.029 (+196.439) Totale: 1.825.775 (+19.903, +1,1%)

ilpost : È in corso un’indagine giudiziaria per capire se l’Italia avesse un piano pandemico quando è stata colpita dalla pa… - RegioneER : #Coronavirus, ora in #EmiliaRomagna il tampone rapido si fa anche in #farmacia: dal 21/12 due milioni test gratuiti… - Corriere : Il bollettino di oggi: registrati 19.903 nuovi casi e 649 morti - micittastato : ?? 12 dicembre. Domani Lombardia in zona gialla. I dati del giorno sono confortanti, un po' meno per il resto d'It… - ClaudioZavatti1 : Corriere della Sera: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 12 dicembre: 19.903 nuovi casi e 649 morti.… -