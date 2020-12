Coronavirus in Toscana: 574 nuovi casi e 35 decessi (Di sabato 12 dicembre 2020) Il bollettino regionale di sabato 12 dicembre. I ricoverati sono 1.449 (60 in meno rispetto a ieri), di cui 228 in terapia intensiva (13 in meno) Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 12 dicembre 2020) Il bollettino regionale di sabato 12 dicembre. I ricoverati sono 1.449 (60 in meno rispetto a ieri), di cui 228 in terapia intensiva (13 in meno)

