Coronavirus in Toscana: 35 morti, oggi 12 dicembre. E 574 positivi. Regione ancora arancione (Di sabato 12 dicembre 2020) E' polemica aperta con il governo per il mantenimento della Toscana in zona arancione, mentre altre regioni sono passate nella meno oppressiva fascia gialla. Sono 35 i morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 12 dicembre. Si tratta di 22 uomini e 13 donne, con età media relativamente bassa: 78 anni. Mentre sono 574 i nuovi contagi, con età media 49 anni

