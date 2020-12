Coronavirus, in Lombardia diminuiscono i decessi: 85 vittime in 24 ore. Lieve calo dei nuovi contagi: +2.736 (Di sabato 12 dicembre 2020) Il bollettino del 12 dicembre +2.736 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore (ieri 2.938) con un incremento di nuovi tamponi pari a 29.153. Un calo rispetto ai test effettuati nella giornata di ieri quando erano 32.871, per un totale di tamponi eseguiti da inizio pandemia arrivato a quota 4.412.793. Scende anche il numero delle vittime: +85 contro i 132 decessi di ieri, 11 dicembre. 23.666 è la quota complessiva di morti registrati dall’inizio del monitoraggio. Buone notizie sul fronte delle terapie intensive: -16 con 26 ingressi giornalieri, per un numero totale di persone ricoverate pari a 717 (ieri 733). I ricoverati con sintomi sono 5.289, 79.060 le persone in isolamento domiciliare. Leggi anche: Con i decessi di ... Leggi su open.online (Di sabato 12 dicembre 2020) Il bollettino del 12 dicembre +2.736 icasi diinnelle ultime 24 ore (ieri 2.938) con un incremento ditamponi pari a 29.153. Unrispetto ai test effettuati nella giornata di ieri quando erano 32.871, per un totale di tamponi eseguiti da inizio pandemia arrivato a quota 4.412.793. Scende anche il numero delle: +85 contro i 132di ieri, 11 dicembre. 23.666 è la quota complessiva di morti registrati dall’inizio del monitoraggio. Buone notizie sul fronte delle terapie intensive: -16 con 26 ingressi giornalieri, per un numero totale di persone ricoverate pari a 717 (ieri 733). I ricoverati con sintomi sono 5.289, 79.060 le persone in isolamento domiciliare. Leggi anche: Con idi ...

RegLombardia : #Covid19 ?? L’ordinanza del Ministero della Salute dell'11 dicembre colloca la Lombardia in 'zona gialla'. Leggi gl… - sole24ore : #Coronavirus, il #Veneto è ancora la regione con il maggior numero di casi giornalieri (5.098) Segue la #Lombardia… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-16) e nei reparti (-128). Il numero dei tamponi… - Villa_Carcina : Covid-19: in base alla nuova Ordinanza del Ministro della Salute dell'11 dicembre, la Lombardia viene collocata fra… - Ernesto65373005 : RT @Lanf040264: Ancora oggi in #Lombardia non si trova il #vaccino antiinfluenzale, ma solo camici. Ma #Fontana che fa? #12dicembre #facc… -