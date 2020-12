Coronavirus in Italia, il bollettino dei contagi Covid di oggi 12 dicembre (Di sabato 12 dicembre 2020) Il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia , con gli aggiornamenti di Regioni e Ministero della Salute su contagi Covid , casi totali, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Intanto oggi ... Leggi su quotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Ildisulin, con gli aggiornamenti di Regioni e Ministero della Salute su, casi totali, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Intanto...

ilpost : È in corso un’indagine giudiziaria per capire se l’Italia avesse un piano pandemico quando è stata colpita dalla pa… - RegioneER : #Coronavirus, ora in #EmiliaRomagna il tampone rapido si fa anche in #farmacia: dal 21/12 due milioni test gratuiti… - SkyTG24 : Coronavirus, i 10 Paesi con più casi in 24 ore: Germania quarta, Italia ottava - Marilenapas : RT @Cartabellotta: La longevità degli italiani non è l'unica spiegazione #COVID - Italia_Notizie : Coronavirus, Rezza mette in guardia: “Terza ondata? Il rischio di una ripresa dell’epidemia non sarà risolto a genn… -