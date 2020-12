Coronavirus: il bollettino dell’11 dicembre (Di sabato 12 dicembre 2020) Il bollettino dell’11 dicembre: sono 18.727 nuovi casi con 190.416 tamponi. Le vittime sono 761. La regione con più casi è ancora il Veneto. Il bollettino dell’11 dicembre Sono 18.727 i nuovi positivi ai test per il Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 761. In totale i casi in Italia sono arrivati a quota 1.805.873, le vittime sono 63.387. Ancora in calo invece i ricoveri: quelli ordinari sono 526 in meno (28.562 totali) mentre le terapie intensive calano di altre 29 unità , e sono 3.265. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 208. I guariti nelle 24 ore sono 24.169 , per un totale di 1.052.163. Le vittime tra i medici Salgono a 255 i medici morti in Italia a causa del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Il: sono 18.727 nuovi casi con 190.416 tamponi. Le vittime sono 761. La regione con più casi è ancora il Veneto. IlSono 18.727 i nuovi positivi ai test per ilnelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 761. In totale i casi in Italia sono arrivati a quota 1.805.873, le vittime sono 63.387. Ancora in calo invece i ricoveri: quelli ordinari sono 526 in meno (28.562 totali) mentre le terapie intensive calano di altre 29 unità , e sono 3.265. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 208. I guariti nelle 24 ore sono 24.169 , per un totale di 1.052.163. Le vittime tra i medici Salgono a 255 i medici morti in Italia a causa del ...

