Coronavirus, giovane decide di violare l'isolamento fiduciario per andare al centro commerciale (Di sabato 12 dicembre 2020) Un uomo positivo al Coronavirus, ha violato l’isolamento per prendere il bus che lo porta al centro commerciale. Covid, 26enne positivo viola la quarantena, ma va a fare shopping su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 12 dicembre 2020) Un uomo positivo al, ha violato l’per prendere il bus che lo porta al. Covid, 26enne positivo viola la quarantena, ma va a fare shopping su Notizie.it.

Ori254 : RT @Area51cinqueuno: #Imola, positivo al coronavirus prende il bus per andare a fare shopping Il giovane è stato bloccato dai carabinieri e… - Yoda15271485 : RT @Area51cinqueuno: #Imola, positivo al coronavirus prende il bus per andare a fare shopping Il giovane è stato bloccato dai carabinieri e… - Nanoalto : Folla a Trastevere e piazza Navona,ragazzi multati a Roma - gjscco : RT @Area51cinqueuno: #Imola, positivo al coronavirus prende il bus per andare a fare shopping Il giovane è stato bloccato dai carabinieri e… - ladyalia : RT @Area51cinqueuno: #Imola, positivo al coronavirus prende il bus per andare a fare shopping Il giovane è stato bloccato dai carabinieri e… -