Coronavirus, Crisanti: “In Veneto il 25% dei contagi di tutta Italia? E’ il paradosso della zona gialla. Gestione da apprendisti stregoni” (Di sabato 12 dicembre 2020) Il professor Andrea Crisanti lo aveva previsto e lo scenario si è puntualmente verificato. Il Veneto, da regione virtuosa, è diventata maglia nera nella classifica quotidiana dei contagi: “Oggi in Veneto ci sono 5mila casi su 20mila casi di contagio in tutta Italia. Il Veneto è responsabile per un quarto di tutte le trasmissioni in Italia. Penso che questo sia un effetto paradosso della zona gialla”. Poi il professore spiega: “Uno dei parametri che permettono alle regioni di stare in zona gialla è la capacità di risposta del sistema sanitario, che tra le altre cose si misura con i posti in rianimazione. Questo crea un effetto perverso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Il professor Andrealo aveva previsto e lo scenario si è puntualmente verificato. Il, da regione virtuosa, è diventata maglia nera nella classifica quotidiana dei: “Oggi inci sono 5mila casi su 20mila casi dio in. Ilè responsabile per un quarto di tutte le trasmissioni in. Penso che questo sia un effetto”. Poi il professore spiega: “Uno dei parametri che permettono alle regioni di stare inè la capacità di risposta del sistema sanitario, che tra le altre cose si misura con i posti in rianimazione. Questo crea un effetto perverso ...

Corriere : Crisanti: «La terza ondata? È una certezza. L’Italia avrà record di morti in Europa» - CriSStraits : RT @sole24ore: Ricciardi, Crisanti, Capua, Galli e Pregliasco: gli esperti che prevedono una terza ondata di Coronavirus - ereike05 : RT @Adnkronos: #Crisanti: '#Veneto giallo o arancio? Già tanto che non è rosso' - Adnkronos : #Crisanti: '#Veneto giallo o arancio? Già tanto che non è rosso' - INRadionews : ?? Coronavirus, @ale_moretti: “ In Veneto ottimo lavoro di Crisanti e sistema sanitario. Bravi anche ai cittadini”… -