Coronavirus: Conte, 'uno spartiacque, ora lavorare tutti nella stessa direzione' (Di sabato 12 dicembre 2020) Roma, 12 dic (Adnkronos) - "La pandemia rappresenta per tutti noi uno spartiacque, ha sottolineato senza mezzi termini anche i limiti dei nostri sistemi di vita, ha evidenziato l'acuirsi delle disparità socioeconomiche, ha evocato la necessità di ripensare integralmente i modell idi sviluppo, ci ha costretti tutti ad assumere, nessuno escluso, la responsabilità non già di ritornare presto alla normalità di ieri ma di porre le basi per un nuovo inizio, per una rinascita culturale, sociale, politica ed anche economica". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel suo intervento a Equologica. "C'è una cosa che questa emergenza ci ricorda ogni giorno, direi, la forza delle persone che lavorano nella medesima direzione. Lo abbiamo visto nei momenti di difficoltà quando il Paese si è stretto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Roma, 12 dic (Adnkronos) - "La pandemia rappresenta pernoi uno, ha sottolineato senza mezzi termini anche i limiti dei nostri sistemi di vita, ha evidenziato l'acuirsi delle disparità socioeconomiche, ha evocato la necessità di ripensare integralmente i modell idi sviluppo, ci ha costrettiad assumere, nessuno escluso, la responsabilità non già di ritornare presto alla normalità di ieri ma di porre le basi per un nuovo inizio, per una rinascita culturale, sociale, politica ed anche economica". Lo ha detto il premier Giuseppenel suo intervento a Equologica. "C'è una cosa che questa emergenza ci ricorda ogni giorno, direi, la forza delle persone che lavoranomedesima. Lo abbiamo visto nei momenti di difficoltà quando il Paese si è stretto ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emer… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Lavorare nella stessa direzione per un nuovo inizio' #coronavirus

In occasione del quinto anniversario dell’Accordo di Parigi, il presidente Giuseppe Conte è intervenuto al Climate Ambition Summit del 12 dicembre 202 ...

Covid 19: la curva dei contagi continua a scendere, 168 - Sette decessi

Sono 25.645 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 168 n ...

