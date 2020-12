Coronavirus: Conte, 'uno spartiacque, ora lavorare tutti nella stessa direzione' (Di sabato 12 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 12 dicembre 2020) su Notizie.it.

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emer… - adrianobusolin : RT @benq_antonio: Ops!!?? Ho capito quanto si parlava l #Italia era il primo paese come modello da SEGUIRE...nella pandemia e #Conte il prem… - stefano_freedom : RT @benq_antonio: Ops!!?? Ho capito quanto si parlava l #Italia era il primo paese come modello da SEGUIRE...nella pandemia e #Conte il prem… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: torna #ZANGRILLO in #Tv e ha qualcosa da dire su #Zaia e #Conte - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Conte: 'Lavorare nella stessa direzione per un nuovo inizio' #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte Coronavirus oggi. Conte valuta possibili spostamenti tra Comuni a Natale Il Sole 24 ORE Climate Ambition Summit 2020, Conte: “Dobbiamo agire nell’interesse del pianeta”

In occasione del quinto anniversario dell’Accordo di Parigi, il presidente Giuseppe Conte è intervenuto al Climate Ambition Summit del 12 dicembre 202 ...

Covid 19: la curva dei contagi continua a scendere, 168 - Sette decessi

Sono 25.645 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 168 n ...

In occasione del quinto anniversario dell’Accordo di Parigi, il presidente Giuseppe Conte è intervenuto al Climate Ambition Summit del 12 dicembre 202 ...Sono 25.645 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 168 n ...