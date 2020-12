Coronavirus | bollettino della Regione | percentuale invariata | diminuiscono i decessi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Restano pressochè invariati i dati sul contagio in Campania dopo la pubblicazione delordinario dell’Unità di crisi. Sono 1414 i positivi, in più rispetto a ieri, ma sono aumentati anche i tamponi effettuati, ben 19663 quest’oggi. Valutando il rapporto tra i due valori, laresta pressochè. Diminuisce il numero dei: oggi ne sono stati dichiarati 47. Questo ildi oggi: Positivi del giorno: 1.414 di cui: Asintomatici: 1.299 Sintomatici: 115Tamponi del giorno: 19.663 Totale positivi: 172.746 Totale tamponi: 1.788.904 ?Deceduti: 47 (*) Totale deceduti: 2.275 Guariti: 1.758 Totale guariti: 76.382 * 24 deceduti nelle ultime 48 ore e 23 deceduti in ...