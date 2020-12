Coronavirus, Boccia: “Rimuovere limiti spostamenti? Chi lo farà ne risponderà” (Di sabato 12 dicembre 2020) “Il Parlamento ovviamente è sovrano, e se il Parlamento deciderà nella sua interezza di rimuovere i limiti fra i confini comunali rendendo tutto aperto, chi lo farà ne risponderà davanti alle persone che invece chiedono rigore e che noi intendiamo garantire“. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, parlando ai media della discussione in atto circa la possibilità di rimuovere il divieto di spostamento tra comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. “Che questa discussione venga fuori all’improvviso, solo per tre giorni di festa nei quali abbiamo semplicemente applicato norme che sono in vigore da un mese e mezzo, deve farci riflettere non poco sul tentativo di cercare sempre la scorciatoia in un momento in cui l’unica strada maestra è garantire la protezione della salute e della vita delle ... Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) “Il Parlamento ovviamente è sovrano, e se il Parlamento deciderà nella sua interezza di rimuovere ifra i confini comunali rendendo tutto aperto, chi lone risponderà davanti alle persone che invece chiedono rigore e che noi intendiamo garantire“. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari regionali, Francesco, parlando ai media della discussione in atto circa la possibilità di rimuovere il divieto di spostamento tra comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. “Che questa discussione venga fuori all’improvviso, solo per tre giorni di festa nei quali abbiamo semplicemente applicato norme che sono in vigore da un mese e mezzo, deve farci riflettere non poco sul tentativo di cercare sempre la scorciatoia in un momento in cui l’unica strada maestra è garantire la protezione della salute e della vita delle ...

_SiGonfiaLaRete : #Coronavirus, #Boccia: 'Nulla da festeggiare in piena pandemia, contrario a spostamenti per #Natale' - PoliticaNewsNow : Coronavirus, news. Boccia a Sky TG24: 'Contrarissimi a rimuovere vincoli per Natale' - zazoomblog : Coronavirus news. Boccia a Sky TG24: Contrarissimi a rimuovere vincoli per Natale. LIVE - #Coronavirus #news.… - nicola_vecchio : RT @Adnkronos: #vaccinoCovid, #Boccia: 'Distribuzione a gennaio' - CombattenteM : RT @Adnkronos: #vaccinoCovid, #Boccia: 'Distribuzione a gennaio' -