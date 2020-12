Coronavirus | altri 14 morti in un giorno nelle Marche | sono 1404 dall' inizio della pandemia La mappa del contagio in tempo reale

MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS: 19.903 nuovi casi (con circa 200mila tamponi) e altri 649 morti - MediasetTgcom24 : Coronavirus, altri 993 morti e 23.225 nuovi contagi - DPCgov : ?????????? L’impegno dei volontari di #protezionecivile ci ricorda quotidianamente il senso più concreto dello stare ac… - zazoomblog : Coronavirus altri 14 morti in un giorno nelle Marche: sono 1404 dallinizio della pandemia - La mappa del contagio i… - EVonHoccheim : @viaggiefiabe Ho letto che in Veneto comunichiamo anche gli antigenici, e questo gonfia i numeri, però le terapie i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri

Adnkronos

La prima prenotazione è arrivata a tempo record, dopo nemmeno 24 ore dall’inaugurazione. “Noi siamo pronti, saremo degli ottimi ospiti”. Nel disability day a Bologna si inaugura il bed and breakfast V ...C’è fermento in questo periodo nel Trasfusionale dell’ospedale Perrino. Due giorni fa si sono presentati per donare il sangue dieci avieri, ieri Eda Gjiriti, una giovane donna che ha voluto lasciare l ...