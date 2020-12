Conte vuole fare niente da solo, il Pd tanto per cambiare si contraddice (Di sabato 12 dicembre 2020) Ma perché il Pd dovrebbe preferire le urne a un governo qualitativamente migliore del Conte 2? Perché dovrebbe andare a schiantarsi col suo poverello 20% contro una destra che il governo giallorosso non ha minimamente scalfito (perché alla fine il punto è questo)? Perché non dovrebbe seguire l’indicazione del dottor Goffredo (che auspicava «il governo dei migliori») invece di dar retta a mr. Bettini («se cade Conte, elezioni»)? A parte la sgrammaticatura istituzionale evidente – ma Bettini sa bene che non tocca a lui sciogliere le Camere, e nemmeno al segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti – quella che va colta è un’intima contraddizione nel Pd: da una parte non può non condividere le critiche del leader di Italia Viva Matteo Renzi alle tendenze accentratrici dell’avvocato del popolo, dall’altra non può criticarlo esplicitamente, dunque ... Leggi su linkiesta (Di sabato 12 dicembre 2020) Ma perché il Pd dovrebbe preferire le urne a un governo qualitativamente migliore del2? Perché dovrebbe andare a schiantarsi col suo poverello 20% contro una destra che il governo giallorosso non ha minimamente scalfito (perché alla fine il punto è questo)? Perché non dovrebbe seguire l’indicazione del dottor Goffredo (che auspicava «il governo dei migliori») invece di dar retta a mr. Bettini («se cade, elezioni»)? A parte la sgrammaticatura istituzionale evidente – ma Bettini sa bene che non tocca a lui sciogliere le Camere, e nemmeno al segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti – quella che va colta è un’intima contraddizione nel Pd: da una parte non può non condividere le critiche del leader di Italia Viva Matteo Renzi alle tendenze accentratrici dell’avvocato del popolo, dall’altra non può criticarlo esplicitamente, dunque ...

