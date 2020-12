Conte apre alla verifica di maggioranza, Renzi insiste: “Se il Parlamento non fa politica qualcosa non va” (Di sabato 12 dicembre 2020) Contestato frontalmente da Matteo Renzi e criticato fra le righe da una parte consistente del Pd e del Movimento 5 Stelle, il premier Giuseppe Conte apre a una verifica di maggioranza: un confronto prima con “le singole forze politiche” e poi “collegialmente” che dovrebbe tenersi all’inizio della prossima settimana. Sul tavolo, come noto, da giorni, c’è il tema spinoso del Recovery Plan e, in particolare, di chi dovrà elaborarlo e gestirne i lavori. Conte ha puntato sulla cosiddetta “piramide”, una task force di manager e tecnici al cui vertice c’è proprio il premier. Una strategia troppo accentratrice, secondo Italia Viva e gli altri, che invocano un maggior coinvolgimento della squadra dei ministri e del Parlamento. “In queste ore montano le ... Leggi su tpi (Di sabato 12 dicembre 2020)stato frontalmente da Matteoe criticato fra le righe da una parte consistente del Pd e del Movimento 5 Stelle, il premier Giuseppea unadi: un confronto prima con “le singole forze politiche” e poi “collegialmente” che dovrebbe tenersi all’inizio della prossima settimana. Sul tavolo, come noto, da giorni, c’è il tema spinoso del Recovery Plan e, in particolare, di chi dovrà elaborarlo e gestirne i lavori.ha puntato sulla cosiddetta “piramide”, una task force di manager e tecnici al cui vertice c’è proprio il premier. Una strategia troppo accentratrice, secondo Italia Viva e gli altri, che invocano un maggior coinvolgimento della squadra dei ministri e del. “In queste ore montano le ...

Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha replicato a Renzi che ha ipotizzato la crisi di governo. Pronta la risposta di Iv.

Nuovi progetti a Roma, tra un Dpcm e un una «forte raccomandazione» si discute anche di reggenza. Come riporta Today, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte venerdì 11 dicembre ha aperto alla veri ...

