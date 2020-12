Contagi nel Sannio, Ianniello: “Situazione critica ma stabile” (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Questione Contagi nel Sannio e i dati che sembrano non combaciare tra quelli forniti dall’Asl e quelli illustrati dalla Fondazione Gimbe. Il presidente dell’Ordine dei Medici di Benevento, Pietro Ianniello, a margine della consegna dei saturimetri avvenuta questa mattina a Palazzo Mosti, ha definito la situazione dei Contagi nel Sannio “alquanto critica” ma nello stesso tempo con “un trend stabile”. Secondo Ianniello dunque i dati diffusi dalla Fondazione Gimbe non siano del tutto corretti. I dubbi di Ianniello nascono dal fatto che, a suo giudizio, non ci sarebbero conferme ufficiali sul numero dei Contagi nel Sannio denunciati dalla Fondazione. “I dati di Gimbe ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Questionenele i dati che sembrano non combaciare tra quelli forniti dall’Asl e quelli illustrati dalla Fondazione Gimbe. Il presidente dell’Ordine dei Medici di Benevento, Pietro, a margine della consegna dei saturimetri avvenuta questa mattina a Palazzo Mosti, ha definito la situazione deinel“alquanto” ma nello stesso tempo con “un trend. Secondodunque i dati diffusi dalla Fondazione Gimbe non siano del tutto corretti. I dubbi dinascono dal fatto che, a suo giudizio, non ci sarebbero conferme ufficiali sul numero deineldenunciati dalla Fondazione. “I dati di Gimbe ...

