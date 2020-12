Condò: “Inter? Delusione europea forte” (Di sabato 12 dicembre 2020) Paolo Condò torna sull’eliminazione dell’Inter dalle coppe europee A qualche giorno di distanza tiene ancora banco l’eliminazione dell’Inter dalle coppe europee. A tornare sulla disfatta nerazzurra oltre i confini nazionali è il noto giornalista ed opinionista Paolo Condò. Ecco le sue parole. “Non c’è dubbio che in primavera, come mi auguro, le altre italiane impegnate nella lotta scudetto avranno più impegni alla settimana, quindi da questo punto di vista l’Inter avrà un vantaggio. Però son stato cresciuto con il pensiero che Juventus, Milan e Inter sono tre club che per la loro potenza globale devono sempre puntare a entrambe le competizioni”. “Il Milan sta uscendo da un lungo periodo di mediocrità tecnica, l’Inter ne è uscita prima: non chiedevo la vittoria, ma un comportamento adeguato in Europa e non solo in Italia. Poi dire ‘deve ... Leggi su intermagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Paolotorna sull’eliminazione dell’Inter dalle coppe europee A qualche giorno di distanza tiene ancora banco l’eliminazione dell’Inter dalle coppe europee. A tornare sulla disfatta nerazzurra oltre i confini nazionali è il noto giornalista ed opinionista Paolo. Ecco le sue parole. “Non c’è dubbio che in primavera, come mi auguro, le altre italiane impegnate nella lotta scudetto avranno più impegni alla settimana, quindi da questo punto di vista l’Inter avrà un vantaggio. Però son stato cresciuto con il pensiero che Juventus, Milan e Inter sono tre club che per la loro potenza globale devono sempre puntare a entrambe le competizioni”. “Il Milan sta uscendo da un lungo periodo di mediocrità tecnica, l’Inter ne è uscita prima: non chiedevo la vittoria, ma un comportamento adeguato in Europa e non solo in Italia. Poi dire ‘deve ...

