Con la Brexit, Vodafone UK reintroduce il roaming in UE per alcuni clienti (Di sabato 12 dicembre 2020) La Brexit incide subito sul mondo della telefonia: Vodafone UK ha confermato la reintroduzione dei costi di roaming in UE per alcuni utenti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 12 dicembre 2020) Laincide subito sul mondo della telefonia:UK ha confermato la reintroduzione dei costi diin UE perutenti. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

NicolaPorro : Con la #Brexit dovevano venire a mancare pure i farmaci. E invece i britannici sono i primi a vaccinarsi ????… - RaiNews : Il premier britannico rifiuterà le 'oltraggiose' richieste #UE delle ultime ore. Johnson potrebbe poi annunciare ch… - TuttoAndroid : Con la Brexit, Vodafone UK reintroduce il roaming in UE per alcuni clienti - Guglielmo_61 : Brutto quando il tuo paese cala le braghe appena un beduino fa 'BUU' e ti sequestra tuoi connazionali. Soprattutt… - EsuleMazzini : #EU è 100% fallimentare UK di #BorisJohnson non deve trattare su NULLA con entità come la UE totalmente fallimentar… -