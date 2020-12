Con il cashback si contrasterà l’evasione “regalando” 4,7 miliardi ai ricchi (Di sabato 12 dicembre 2020) . Lo afferma la Cgia di Mestre ricordando che questo è il primo fine settimana in cui fa il suo esordio il cashback natalizio e nonostante la partenza sia stata in salita, molti operatori e altrettanti consumatori manifestano grandi aspettative nei confronti di questa misura che sarà operativa anche nel 2021 e nel 2022. “Tuttavia, le criticità di questa iniziativa sono molte e non tutte legate alle difficoltà di registrazione avvenute in questi giorni” afferma il coordinatore dell’Ufficio studi della Ccgia Paolo Zabeo: “Nei prossimi 2 anni le risorse necessarie per finanziare il cashback ammonteranno a 4,7 miliardi di euro - rileva Zabeo -. Una spesa smisurata che tutti gli italiani saranno chiamati a pagare per incentivare l’utilizzo della moneta elettronica, concorrendo così alla riduzione dei pagamenti in nero effettuati con il ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 dicembre 2020) . Lo afferma la Cgia di Mestre ricordando che questo è il primo fine settimana in cui fa il suo esordio ilnatalizio e nonostante la partenza sia stata in salita, molti operatori e altrettanti consumatori manifestano grandi aspettative nei confronti di questa misura che sarà operativa anche nel 2021 e nel 2022. “Tuttavia, le criticità di questa iniziativa sono molte e non tutte legate alle difficoltà di registrazione avvenute in questi giorni” afferma il coordinatore dell’Ufficio studi della Ccgia Paolo Zabeo: “Nei prossimi 2 anni le risorse necessarie per finanziare ilammonteranno a 4,7di euro - rileva Zabeo -. Una spesa smisurata che tutti gli italiani saranno chiamati a pagare per incentivare l’utilizzo della moneta elettronica, concorrendo così alla riduzione dei pagamenti in nero effettuati con il ...

