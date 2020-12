Con i decessi di oggi l’Italia ritorna a essere il Paese europeo con il maggior tributo di vittime per Covid (Di sabato 12 dicembre 2020) Si è parlato già molte volte dell’altissimo bilancio di perdite italiane sul fronte del Coronavirus. Ci si è domandati perché così tanti morti, sia all’inizio – quando per primi nel continente europeo fummo colpiti dal furore del virus – sia con questa seconda ondata, che invece ci ha raggiunti più tardi rispetto agli altri Stati europei. Nessuna risposta sembra adeguata alla dura eloquenza delle cifre. Con i 649 decessi delle ultime 24 ore l’Italia è di nuovo, sei mesi dopo, il Paese europeo con il maggior tributo di vittime per la pandemia. Sono arrivati a 64.036 i morti dalla fine di febbraio a oggi uccisi dal Covid. Fino a ieri solo il Regno Unito aveva avuto più decessi ... Leggi su open.online (Di sabato 12 dicembre 2020) Si è parlato già molte volte dell’altissimo bilancio di perdite italiane sul fronte del Coronavirus. Ci si è domandati perché così tanti morti, sia all’inizio – quando per primi nel continentefummo colpiti dal furore del virus – sia con questa seconda ondata, che invece ci ha raggiunti più tardi rispetto agli altri Stati europei. Nessuna risposta sembra adeguata alla dura eloquenza delle cifre. Con i 649delle ultime 24 oreè di nuovo, sei mesi dopo, ilcon ildiper la pandemia. Sono arrivati a 64.036 i morti dalla fine di febbraio auccisi dal. Fino a ieri solo il Regno Unito aveva avuto più...

borghi_claudio : Intanto ogni settimana quando la Svezia (zero lockdown, zero mascherine) rilascia gli aggiornamenti sui dati settim… - AnnalisaChirico : Sento dire che ‘con centinaia di decessi al gg’ non si possono fare crisi di governo. Questa è bieca strumentalizza… - pisto_gol : L’Italia ha superato la Gran Bretagna per il numero dei decessi a causa #covid con #64036 vittime:é il 5^al mondo d… - gielisTs : RT @AnnalisaChirico: Sento dire che ‘con centinaia di decessi al gg’ non si possono fare crisi di governo. Questa è bieca strumentalizzazio… - marcocatania97 : RT @pisto_gol: L’Italia ha superato la Gran Bretagna per il numero dei decessi a causa #covid con #64036 vittime:é il 5^al mondo dopo USA B… -