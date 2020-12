Como-Carrarese, le ultime su formazioni e dove vederla (Di sabato 12 dicembre 2020) Ore 14.30, stadio “Giuseppe Sinigaglia”. Tutto è pronto per l’attesissima sfida d’alta classifica Como-Carrarese. Le due squadre si trovano al terzo posto a parimerito con 25 punti. Chi vince va all’attacco del secondo posto, chi perde rischi di sprofondare all’ottavo posto. L’anticipo della 15esima giornata di Serie C Girone A ha tutti i requisiti per dare spettacolo. Il momento del Como Piccolo periodo di appannamento per il Como che spesso sta incappando in pareggi che ne stanno rallentando la rincorsa al Renate. Sono 3 i pareggi in 6 gare, ma imbattibilità che dura dal 15 novembre, quando perse 1-2 con la Pro Vercelli. Nell’ultima giornata il Como è andato a perdere punti pesanti contro il Pontedera, facendosi raggiungere all’86esimo, dopo aver giocato gli ultimi 15 minuti in 10 per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Ore 14.30, stadio “Giuseppe Sinigaglia”. Tutto è pronto per l’attesissima sfida d’alta classifica. Le due squadre si trovano al terzo posto a parimerito con 25 punti. Chi vince va all’attacco del secondo posto, chi perde rischi di sprofondare all’ottavo posto. L’anticipo della 15esima giornata di Serie C Girone A ha tutti i requisiti per dare spettacolo. Il momento delPiccolo periodo di appannamento per ilche spesso sta incappando in pareggi che ne stanno rallentando la rincorsa al Renate. Sono 3 i pareggi in 6 gare, ma imbattibilità che dura dal 15 novembre, quando perse 1-2 con la Pro Vercelli. Nell’ultima giornata ilè andato a perdere punti pesanti contro il Pontedera, facendosi raggiungere all’86esimo, dopo aver giocato gli ultimi 15 minuti in 10 per ...

LOSQUALO77 : RT @CarrareseCalcio: I CONVOCATI PER DOMANI ?????? Como ?? Carrarese ????? --> - BarattiniSergio : RT @CarrareseCalcio: I CONVOCATI PER DOMANI ?????? Como ?? Carrarese ????? --> - CarrareseCalcio : I CONVOCATI PER DOMANI ?????? Como ?? Carrarese ????? --> - Calciodiretta24 : Como – Carrarese: diretta live, risultato in tempo reale - mony_carmy : Si e io posso avere il commento di Gianfranco Mazzoni questo sabato in Como-Carrarese -