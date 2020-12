Come usare Whatsapp dal Computer? (Di sabato 12 dicembre 2020) Da quando è entrata a far parte delle nostre vite, non ce ne siamo più voluti liberare. Sto parlando proprio di Whatsapp, l’app di messaggistica istantanea che ci permette di tenerci in contatto con chiunque nel mondo, purché si disponga di una connessione internet. Conta più di due miliardi di utenti, e un volume di messaggi quotidiano che supera i 20 miliardi di messaggi. Sono molti i contenuti che si possono inviare tramite questa app, Come video, immagini o file. credit: pixabay/markrademaker Già da qualche anno questa fantastica app, ha anche una piattaforma desktop, ovvero fornisce la possibilità di aprire l’app di messaggistica sia sul proprio pc, che sul proprio mac. Per farlo basta andare sul menù a tendina(quello coi tre pallini) e lì selezionare l’opzione Whatsapp web. Una volta fatto ciò vi apparirà un lettore QR, con il ... Leggi su virali.video (Di sabato 12 dicembre 2020) Da quando è entrata a far parte delle nostre vite, non ce ne siamo più voluti liberare. Sto parlando proprio di, l’app di messaggistica istantanea che ci permette di tenerci in contatto con chiunque nel mondo, purché si disponga di una connessione internet. Conta più di due miliardi di utenti, e un volume di messaggi quotidiano che supera i 20 miliardi di messaggi. Sono molti i contenuti che si possono inviare tramite questa app,video, immagini o file. credit: pixabay/markrademaker Già da qualche anno questa fantastica app, ha anche una piattaforma desktop, ovvero fornisce la possibilità di aprire l’app di messaggistica sia sul proprio pc, che sul proprio mac. Per farlo basta andare sul menù a tendina(quello coi tre pallini) e lì selezionare l’opzioneweb. Una volta fatto ciò vi apparirà un lettore QR, con il ...

