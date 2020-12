Come si chiama la canzone della pubblicità del profumo Yves saint Laurent? Dua Lipa protagonista come cantante e modella (Di sabato 12 dicembre 2020) Siamo a dicembre e, come sempre, in tv gli spot natalizi conquistano uno spazio importantissimo. Considerato il periodo e le difficoltà dettate dalla pandemia ancora in corso, sognare attraverso pubblicità incredibili, colorate con musiche accattivanti può rappresentare una gradita pausa dalla realtà. Alcuni tra gli spot più coinvolgenti sono quelli dei profumi che portano il … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 12 dicembre 2020) Siamo a dicembre e,sempre, in tv gli spot natalizi conquistano uno spazio importantissimo. Considerato il periodo e le difficoltà dettate dalla pandemia ancora in corso, sognare attraversoincredibili, colorate con musiche accattivanti può rappresentare una gradita pausa dalla realtà. Alcuni tra gli spot più coinvolgenti sono quelli dei profumi che portano il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

chetempochefa : “Mi chiama @fabfazio e mi chiede: facciamo un bel ritratto sui trenta anni di carriera? Sorpresa rispondo: di chi?… - sergio_versini : Lei guarda sempre il Grande Fratello... e volete sapere come si chiama il suo cagnetto? #GFVIP - avecleVENTRE : RT @verd44766903: Come si chiama da voi?#spininelfianco - bebeyhtw : RT @AlessiaMass: S: “però Silvia ce le ha” G: “chi è Silvia?” S: “mm come si chiama..?” G: “Sonia” S: “Sonia” RAGA STO MORENDO ?????? #GFVI… - AlessiaMass : S: “però Silvia ce le ha” G: “chi è Silvia?” S: “mm come si chiama..?” G: “Sonia” S: “Sonia” RAGA STO MORENDO ??????… -

Ultime Notizie dalla rete : Come chiama Varazze 2021, Articolo Uno “chiama” il Pd e spinge per la candidatura di Ilaria Pietropaolo IVG.it Belen Rodriguez è stata costretta a chiamare i carabinieri mentre era con Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez ha deciso di chiamare i carabinieri a causa di alcuni paparazzi che stavano importunando lei e Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez ha deciso di chiamare i carabinieri a causa di alcuni paparazzi che stavano importunando lei e Antonino Spinalbese.