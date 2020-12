Club Brugge, tre positivi al Coronavirus: martedì hanno sfidato la Lazio (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Club Brugge ha pubblicato una nota ufficiale, divulgando l’individuazione di tre positività al Coronavirus nel proprio organico. Ruud Vormer, Diebe Schrijvers ed Ethan Horvath sono risultati positivi al Covid-19, rappresentando un rischio anche per gli atleti della Lazio. I biancocelesti hanno difatti affrontato il team belga nel corso dell’ultima giornata dei gironi di Champions, seppur solo uno degli interessati avesse preso parte all’incontro. I tre calciatori citati salteranno l’imminente match contro l’Anversa e dovranno rispettare la consueta quarantena. Si attendono riscontri anche da Roma. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) Ilha pubblicato una nota ufficiale, divulgando l’individuazione di tretà alnel proprio organico. Ruud Vormer, Diebe Schrijvers ed Ethan Horvath sono risultatial Covid-19, rappresentando un rischio anche per gli atleti della. I biancocelestidifatti affrontato il team belga nel corso dell’ultima giornata dei gironi di Champions, seppur solo uno degli interessati avesse preso parte all’incontro. I tre calciatori citati salteranno l’imminente match contro l’Anversa e dovranno rispettare la consueta quarantena. Si attendono riscontri anche da Roma. SportFace.

