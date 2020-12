Club Brugge: tre giocatori positivi al Covid-19 (Di sabato 12 dicembre 2020) Tre positivi al Covid-19 in casa Club Brugge. Si tratta di Ruud Vormer, Siebe Schrijvers ed Ethan Horvath. Proprio Vormer era andato a segno contro la Lazio nella recente gara di Champions League. I tre calciatori salteranno la sfida contro l’Anversa. Foto: Twitter Club Brugge L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 dicembre 2020) Treal-19 in casa. Si tratta di Ruud Vormer, Siebe Schrijvers ed Ethan Horvath. Proprio Vormer era andato a segno contro la Lazio nella recente gara di Champions League. I tre calciatori salteranno la sfida contro l’Anversa. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

