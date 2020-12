Clizia Incorvaia riceve la proposta di fidanzamento da Paolo Ciavarro

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 12 dicembre 2020)finalmente ladiufficiale dal suo compagno. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e da quel momento non si sono più lasciati. Dopo mesi in cui la coppia ha pubblicato sui loro profili Instagram una foto ad ogni mesiversario, è arrivato il nono mese in cui i due hanno emozionato ancora una volta i propri fan con una notizia incredibile: unaufficiale dimolto emozionata pubblica la foto dell’anello con scritto “Questo anello è una promessa” alla quale, sul suo profilo, risponde: “Mantenuta” La coppia è sempre riuscita a superare le ...