Clizia Incorvaia | chi è | anni | che lavoro fa | Instagram | Verissimo | fidanzato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 dicembre 2020) Torna l’appuntamento con. Nella puntata in onda oggi, per un racconto di famiglia, in studio ci saranno Paolo Ciavarro, Eleonora Giorgi e: chi è,, carriera, chefaè nata il 10 ottobre del 1986 a Pordenone, sotto il segno della Bilancia. È cresciuta ad Agrigento con i genitori e la sorella Micol. Si è diplomata al Liceo Classico e si è laureata in Scienze della Comunicazione all’Università Cattolica di Milano. È a Milano che inizia la sua carriera come modella: diventa il volto di Puma, Fiat, Alpitour e Kinder, ma viene scelta anche come protagonista del video musicale di Guardami negli occhi di Paolo Meneguzzi. Le viene affidata anche una rubrica di moda su ...