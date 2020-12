Climate Change | ecco perché il 2030 inizia oggi Il commento di Clini

Leggi su formiche

(Di sabato 12 dicembre 2020) Negli ultimi mesi del 2020 si è rapidamente modificato il panorama internazionale degli impegni per la decarbonizzazione dell’economia e per combattere il cambiamento climatico. Dopo la decisione Europea di raggiungere la “neutralità climatica” entro il 2050, nel settembre 2020 la Cina ha annunciato l’impegno per la “carbon neutrality” entro il 2060, seguita da Giappone, Corea del Sud, Gran Bretagna, Canada. Il neo eletto presidente Biden ha annunciato il “rientro” nell’accordo di Parigi non appena insediato alla Casa Bianca ed ha presentato il Clean Energy Revolution Plan che prevede la carbon neutrality degli Usa entro il 2050. Ovvero, tutte le grandi economie del pianeta hanno assunto impegni unilaterali e non condizionati per azzerare le emissioni di carbonio e degli altri gas ad effetto serra entro i prossimi 30-40 anni. I percorsi per raggiungere questo obiettivo sono diversi fra ...