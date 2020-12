Clima, Conte: “Per salvare il pianeta dobbiamo agire ora” (Di sabato 12 dicembre 2020) Clima, Conte: “Per salvare il pianeta agire ora” “Per salvare il pianeta dobbiamo agire ora”. È la sollecitazione arrivata oggi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto alla Conferenza Climate Ambition 2020, appuntamento che il capo del governo italiano ha sfruttato anche per annunciare che l’Italia donerà 30 milioni di euro all’Onu come contributo per affrontare l’emergenza Climatica e il riscaldamento globale. Per Conte “il livello di allarme è alto, nonostante gli accordi firmati anni fa” sul cambiamento Climatico. Ei 30 milioni di euro dell’Italia andranno allo ... Leggi su tpi (Di sabato 12 dicembre 2020)ilil. È la sollecitazione arrivata oggi dal presidente del Consiglio Giuseppe, intervenuto alla Conferenzate Ambition 2020, appuntamento che il capo del governo italiano ha sfruttato anche per annunciare che l’Italia donerà 30 milioni di euro all’Onu come contributo per affrontare l’emergenzatica e il riscaldamento globale. Per“il livello di allarme è alto, nonostante gli accordi firmati anni fa” sul cambiamentotico. Ei 30 milioni di euro dell’Italia andranno allo ...

