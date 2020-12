Clima | Conte “Agire con determinazione per un futuro sostenibile”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Un contributo di 30 milioni di euro all’Adaptation Fund dell’Onu, da parte dell’Italia, per affrontare l’emergenzatica e il riscaldamento globale. E’ quanto annunciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe, nel corso del suo intervento, in videoconferenza, alla sessione di apertura delte Ambition Summit 2020. “Dobbiamo agire ora, per salvare il nostro pianeta – ha evidenziato– Il mondo deve affrontare la questione delle emissioni globali, e il dato continua ad essere allarmante ora che ci stiamo riprendendo collettivamente dai danni della pandemia globale. Tuttavia siamo di fronte a un’enorme sfida. La comunità scientifica ci dice che siamo ancora in tempo per invertire la rotta”.Adesso, ha detto ancora, “è possibile procedere con una ...