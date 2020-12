**Clima: Biden, 'torneremo accordi Parigi primo giorno mia presidenza'** (Di sabato 12 dicembre 2020) Washington, 12 dic. (Adnkronos) - "Gli Stati Uniti torneranno negli accordi di Parigi nel primo giorno della mia presidenza ed io inizierò immediatamente a lavorare con i miei interlocutori nel mondo per fare tutto il possibile, compreso convocare un summit sul clima con i leader maggiori economie durante i miei primi 100 giorni alla presidenza". E' quanto ha detto il presidente eletto Joe Biden in una dichiarazione in occasione dei cinque anni dalla firma degli accordi di Parigi dai quali Donald Trump ha ritirato gli Stati Uniti. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Washington, 12 dic. (Adnkronos) - "Gli Stati Uniti torneranno neglidineldella miaed io inizierò immediatamente a lavorare con i miei interlocutori nel mondo per fare tutto il possibile, compreso convocare un summit sul clima con i leader maggiori economie durante i miei primi 100 giorni alla". E' quanto ha detto il presidente eletto Joein una dichiarazione in occasione dei cinque anni dalla firma deglididai quali Donald Trump ha ritirato gli Stati Uniti.

A cinque anni dall’Accordo di Parigi sul clima

ll 12 dicembre di cinque anni fa, per la prima volta nella storia, oltre 190 Paesi hanno firmato gli Accordi di Parigi sul clima. L’esito è stato di un’importanza scientifica e politica senza preceden ...EDITORIALE – L’accordo di Parigi è il primo accordo universale sui cambiamenti climatici, promosso dalle Nazioni Unite, ed è stato adottato alla conferenza sul clima (COP21) il 12 dicembre 2015, esatt ...