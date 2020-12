Claudio Baglioni, brutte notizie per lui? L’indiscrezione (Di domenica 13 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Potrebbero essere arrivate davvero delle brutte notizie per Claudio Baglioni. Ma che cosa è successo? Giusto entrare nel dettaglio. Claudio Baglioni è pronto a tornare grandissimo protagonista sul piccolo schermo. L’artista un po’ di tempo fa ha parlato, senza nascondere il suo entusiasmo, di una sua possibile presenza al Festival di Sanremo 2021, ma sotto Leggi su youmovies (Di domenica 13 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Potrebbero essere arrivate davvero delleper. Ma che cosa è successo? Giusto entrare nel dettaglio.è pronto a tornare grandissimo protagonista sul piccolo schermo. L’artista un po’ di tempo fa ha parlato, senza nascondere il suo entusiasmo, di una sua possibile presenza al Festival di Sanremo 2021, ma sotto

Radio1Rai : 'Quando è esplosa la pandemia, nella parte compositiva non ne ho risentito perché un autore è generalmente solo qua… - ClaudioBaglioni : IN QUESTA STORIA CHE È LA MIA il nuovo album di Claudio Baglioni dal 4 dicembre in tutti i negozi di dischi e pe… - ClaudioBaglioni : Oggi su Il Fatto Quotidiano, Claudio Baglioni si racconta in occasione dell'uscita del suo nuovo album IN QUESTA ST… - Giangiology : Claudio Baglioni - Dagli il via - BiciSenzaColore : RT @justcallme_sug: @martina_prados Ore 02.30: 'Cantano Claudio Baglioni e Fiordaliso' -