Christian De Sica e Massimo Boldi in Vacanze su Marte. De Sica: «Ho preso il Covid dopo il film: italiani tenete duro, torneremo al cinema» (Di sabato 12 dicembre 2020) La pandemia da Covid ha trasformato il cinepanettone in telepanettone e ha portato l'inossidabile coppia comica De Sica-Boldi su Marte. Uno stravolgimento dei costumi italiani, che a Natale affollavano i cinema. Da tempo chiusi, senza pubblico. Ed ecco allora che la voglia di cinema si trasferisce nel salotto di casa "così il padre di famiglia con un solo biglietto fa contenta tutta la famiglia" ha detto Christian De Sica, nell'ormai consueta conferenza stampa in streaming. Si perché, Vacanze su Marte, questo il titolo del telepanettone diretto dal veterano Neri Parenti, sarà disponibile a noleggio (e acquisto) dal 13 dicembre su tutte le piattaforme digitali, Sky ...

