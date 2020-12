Chiara Ferragni, shopping senza mascherina: quanto costa la sua borsa (Di sabato 12 dicembre 2020) Per Chiara Ferragni il Natale 2020 sarà davvero speciale nonostante le restrizioni dovute alla pandemia. Il motivo? Non solo aspetta la sua seconda figlia dal marito Fedez, cosa che la rende letteralmente raggiante, ma negli ultimi tempi ha anche raggiunto innumerevoli successi professionali. Certo, non potrà partecipare a party e cene a tema come ha sempre fatto negli anni scorsi, ma in fondo le basta essere circondata dall'amore della sua famiglia per essere felice. Ieri, ad esempio, si è data allo shopping natalizio in compagnia della sorella Valentina e, al di là degli splendidi scorci milanesi mostrati nelle Stories, ad attirare le attenzioni dei fan è stata la sua borsa griffata e preziosa. (Continua..) Il look invernale di Chiara Ferragni A Milano il freddo comincia a ... Leggi su howtodofor (Di sabato 12 dicembre 2020) Peril Natale 2020 sarà davvero speciale nonostante le restrizioni dovute alla pandemia. Il motivo? Non solo aspetta la sua seconda figlia dal marito Fedez, cosa che la rende letteralmente raggiante, ma negli ultimi tempi ha anche raggiunto innumerevoli successi professionali. Certo, non potrà partecipare a party e cene a tema come ha sempre fatto negli anni scorsi, ma in fondo le basta essere circondata dall'amore della sua famiglia per essere felice. Ieri, ad esempio, si è data allonatalizio in compagnia della sorella Valentina e, al di là degli splendidi scorci milanesi mostrati nelle Stories, ad attirare le attenzioni dei fan è stata la suagriffata e preziosa. (Continua..) Il look invernale diA Milano il freddo comincia a ...

