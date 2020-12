Chiara Ferragni shopping con la borsa da 100mila euro di Hérmes e senza mascherina (Di sabato 12 dicembre 2020) La Ferragni in Via Montenapoleone fa shopping sfrenato con la birkin di Hérmes, ma si dimentica la mascherina Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ? (@ChiaraFerragni) Chiara Ferragni non si smentisce mai, sempre impeccabile indossa i marchi più belli ed eterni, i suoi fan impazziscono ma si nota L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 12 dicembre 2020) Lain Via Montenapoleone fasfrenato con la birkin di, ma si dimentica laVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da? (@non si smentisce mai, sempre impeccabile indossa i marchi più belli ed eterni, i suoi fan impazziscono ma si nota L'articolo proviene da YesLife.it.

berlusconi : Mi sono complimentato con Chiara Ferragni e Fedez per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato… - VanityFairIt : Alcuni hanno fatto sognare, altri piangere, c’è chi ha dato speranza, chi è stato d’esempio e chi ci ha reso orgogl… - chrysalismnh : RT @nolocalsplease: Perché nessuno ha parlato della costosissima borsa di Chiara Ferragni in pelle di coccodrillo albino (in via di estinzi… - FloraPiachica : RT @nolocalsplease: Perché nessuno ha parlato della costosissima borsa di Chiara Ferragni in pelle di coccodrillo albino (in via di estinzi… - alessia2405_ : RT @serryshelby: SONIA LORENZINI LA NEW CHIARA FERRAGNI by TOMMASO ZORZI sto soffocando #gfvip -