Chiara Ferragni posta la foto sui social con una borsa da 100mila euro E senza mascherina

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 12 dicembre 2020)sigrafa in via Montenapoleone a Milano con unada. Lo scatto pubblicato dalla fashion blogger e pubblicata su Instagram ha conquistato i. La, come si legge sul Messaggero, è una Birkin da. Il quotidiano scrive che, sorridente fuori dai negozi del Quadrilatero della moda a Milano, porta come accessorio unamolto rara, la Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 30. Unadi pelle di coccodrillo con la chiusura ricoperta di diamanti, con colori sono ispirati alle montagne innevate dell’Himalaya. Si legge ancora sul quotidiano romano, una Birkin firmata da Hermès a ...