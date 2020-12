"Chi siamo, grazie a te". Addio Paolo Rossi, gli eroi del 1982 portano il feretro: una foto straziante che è già Storia (Di sabato 12 dicembre 2020) “Paolo, Paolo, Paolo”. Così è stato accolto l'arrivo del feretro di Paolo Rossi dai tifosi presenti fuori dal duomo di Vicenza. L'eroe dei Mondiali del 1982 è venuto a mancare all'età di 64 anni dopo aver combattuto contro un brutto male: lascia un vuoto enorme nei suoi ex compagni con i quali ha condiviso pagine storiche e in tutte le persone che sono cresciute con il mito di quella Nazionale. Già ieri, venerdì 11 dicembre, in migliaia si sono riversati allo stadio Menti di Vicenza per rendere omaggio a Rossi, che era stato lanciato nel calcio che conta proprio dai lanieri. Stamattina si è invece tenuto il funerale, ovviamente alla presenza di sole 250 persone per rispettare le restrizioni dettate dall'emergenza coronavirus. A portare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) “”. Così è stato accolto l'arrivo deldidai tifosi presenti fuori dal duomo di Vicenza. L'eroe dei Mondiali delè venuto a mancare all'età di 64 anni dopo aver combattuto contro un brutto male: lascia un vuoto enorme nei suoi ex compagni con i quali ha condiviso pagine storiche e in tutte le persone che sono cresciute con il mito di quella Nazionale. Già ieri, venerdì 11 dicembre, in migliaia si sono riversati allo stadio Menti di Vicenza per rendere omaggio a, che era stato lanciato nel calcio che conta proprio dai lanieri. Stamattina si è invece tenuto il funerale, ovviamente alla presenza di sole 250 persone per rispettare le restrizioni dettate dall'emergenza coronavirus. A portare il ...

CarloCalenda : Ci “permettete”? Scritta così?Graziosa concessione? Ma chi sei Il Re bibita. Ao’. Riprova con: “siamo felici che l’… - Pontifex_it : Come prima di nascere siamo stati attesi da chi ci amava, ora siamo attesi dall’Amore in persona. E se siamo attesi… - borghi_claudio : Per chi non avesse ancora capito che siamo davvero in guerra e che il MES è il fronte. - camposasco : RT @ebreieisraele: Il condannato #sala con i voti di #salvini #meloni e #berlusconi dà la #cittadinanza di #milano a #patrickzaki carcerato… - Matalalega : @chiaralucetw ...sarei curiosa di sapere perché siamo governati 'da chi ha perso le elezioni'. Potrebbe essere un'… -