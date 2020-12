Chi era l’imprenditore Angelo Rizzoli, il primo marito di Eleonora Giorgi (Di sabato 12 dicembre 2020) Il nome di Eleonora Giorgi è spesso accostato a quello di Massimo Ciavarro, suo ex marito con cui ha avuto il figlio Paolo, noto ex gieffino e personaggio televisivo. Nella sua vita, però, c’è stato anche un altro grande amore: quello per Angelo Rizzoli. Angelo Rizzoli, classe 1943, è stato un imprenditore e un produttore cinematografico e televisivo. Fin da giovane ha dovuto combattere contro la sclerosi multipla, scoperta durante l’adolescenza. Un uomo tenace e determinato, che non si è fatto abbattere dalla malattia: si è infatti laureato in Scienze Politiche e, non ancora trent’enne, ha preso in mano le redini dell’azienda di famiglia. Poco dopo questo importante momento, arriva anche il grande amore della sua vita. Ad una festa, infatti, conosce la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Il nome diè spesso accostato a quello di Massimo Ciavarro, suo excon cui ha avuto il figlio Paolo, noto ex gieffino e personaggio televisivo. Nella sua vita, però, c’è stato anche un altro grande amore: quello per, classe 1943, è stato un imprenditore e un produttore cinematografico e televisivo. Fin da giovane ha dovuto combattere contro la sclerosi multipla, scoperta durante l’adolescenza. Un uomo tenace e determinato, che non si è fatto abbattere dalla malattia: si è infatti laureato in Scienze Politiche e, non ancora trent’enne, ha preso in mano le redini dell’azienda di famiglia. Poco dopo questo importante momento, arriva anche il grande amore della sua vita. Ad una festa, infatti, conosce la ...

