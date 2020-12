Chi è Micaela Ottomano, avvocato e migliore amica di Elisabetta Gregoraci (Di sabato 12 dicembre 2020) Mentre Elisabetta Gregoraci era rinchiusa nella casa del GF Vip, Arianna David ne ha dette di tutti i colori nelle varie trasmissioni televisive, soprattutto a Mattino 5, in difesa l’amica Micaela Ottomano e la sorella Marzia Gregoraci. Micaela Ottomano si è dichiarata spesso basita dal comportamento dalla David, la quale avrebbe anche dichiarato qualche mese fa la presunta relazione della Gregoraci con il pilota Stefano Coletti, relazione smentita dalla Ottomano in difesa dell’amica. A tal proposito avrebbe dichiarato:”Elisabetta e io siamo amiche da 18 anni, amiche storiche. Sia io che Marzia, sorella di Elisabetta siamo rimaste basite sulla notizia della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Mentreera rinchiusa nella casa del GF Vip, Arianna David ne ha dette di tutti i colori nelle varie trasmissioni televisive, soprattutto a Mattino 5, in difesa l’e la sorella Marziasi è dichiarata spesso basita dal comportamento dalla David, la quale avrebbe anche dichiarato qualche mese fa la presunta relazione dellacon il pilota Stefano Coletti, relazione smentita dallain difesa dell’. A tal proposito avrebbe dichiarato:”e io siamo amiche da 18 anni, amiche storiche. Sia io che Marzia, sorella disiamo rimaste basite sulla notizia della ...

