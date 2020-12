Centri commerciali zona gialla aperti?/ Cosa cambia: in Lombardia modifiche su orari (Di sabato 12 dicembre 2020) Centri commerciali in zona gialla aperti o chiusi? Cosa cambia, soprattutto nel weekend e nei giorni festivi e prefestivi. In Lombardia, ad esempio, si ricorre a modifiche su orari aperture Leggi su ilsussidiario (Di sabato 12 dicembre 2020)ino chiusi?, soprattutto nel weekend e nei giorni festivi e prefestivi. In, ad esempio, si ricorre asuaperture

ItaliaViva : Chiederemo modifiche al Dpcm per quanto riguarda il ricongiungimento familiare, lo spostamento fra comuni e l'apert… - yourefiery : RT @speroscherzi_: Sincera non riesco a capire perché i centri commerciali, e in generale i negozi di qualsiasi tipo sì, mentre cinema e mu… - biondox : @piadinara77 @speroscherzi_ in realtà visto l'andamento dei contagi dovrebbero essere chiusi anche centri commercia… - BEATRlSS : RT @speroscherzi_: Sincera non riesco a capire perché i centri commerciali, e in generale i negozi di qualsiasi tipo sì, mentre cinema e mu… - osva_o : RT @GioChirilly: Il problema dell'Italia sono gli italiani,quelli che guardano la tv spazzatura, che fanno la fila alle inaugurazioni dei c… -