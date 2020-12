“C’è il Coronavirus, ma anche i sogni dei nostri ragazzi”: a Bologna apre il B&B gestito da ragazzi con sindrone di Down (Di sabato 12 dicembre 2020) La prima prenotazione è arrivata a tempo record, dopo nemmeno 24 ore dall’inaugurazione. “Noi siamo pronti, saremo degli ottimi ospiti”. Nel disability day a Bologna si inaugura il bed and breakfast Via delle Idee, gestito da Giovanni Brischetta e Agnese Sgarzi. Hanno rispettivamente 31 e 32 anni, sono bolognesi e sono portatori della sindrome di Down. Insieme agli educatori dell’associazione Casa delle Idee stanno imparando a potenziare la propria autonomia. Dal lunedì al venerdì vivono insieme, con altri giovani adulti con la Trisomia 21, mentre nel weekend tornano nelle rispettive case con i genitori. Adesso avranno un nuovo impegno, anzi un lavoro vero e proprio, quello di host. Saranno loro a occuparsi delle pulizie, del rifornimento della dispensa e della cura degli ospiti. Il b&b è situato in una zona del centro storico di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) La prima prenotazione è arrivata a tempo record, dopo nemmeno 24 ore dall’inaugurazione. “Noi siamo pronti, saremo degli ottimi ospiti”. Nel disability day asi inaugura il bed and breakfast Via delle Idee,da Giovanni Brischetta e Agnese Sgarzi. Hanno rispettivamente 31 e 32 anni, sono bolognesi e sono portatori della sindrome di. Insieme agli educatori dell’associazione Casa delle Idee stanno imparando a potenziare la propria autonomia. Dal lunedì al venerdì vivono insieme, con altri giovani adulti con la Trisomia 21, mentre nel weekend tornano nelle rispettive case con i genitori. Adesso avranno un nuovo impegno, anzi un lavoro vero e proprio, quello di host. Saranno loro a occuparsi delle pulizie, del rifornimento della dispensa e della cura degli ospiti. Il b&b è situato in una zona del centro storico di ...

ilpost : In Corea del Sud c’è stato l’aumento giornaliero di casi di coronavirus più alto dall’inizio della pandemia - embonaccorso : RT @isabellaisola3: Dittatura sanitaria mondiale ?? Ministro australiano si fa iniettare il vaccino ma..... ....ma c'è ancora il tappo che… - negromanten1 : @Taxistalobbyst Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire - clikservernet : “C’è il Coronavirus, ma anche i sogni dei nostri ragazzi”: a Bologna apre il B&B gestito da ragazzi con sindrone di… - Noovyis : (“C’è il Coronavirus, ma anche i sogni dei nostri ragazzi”: a Bologna apre il B&B gestito da ragazzi con sindrone d… -

Ultime Notizie dalla rete : “C’è Coronavirus Serie A: tra Milan e Inter una sfida a distanza per continuare la corsa scudetto Fortune Italia