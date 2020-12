Catania, Tacopina a ISP: “Pronti 35 milioni di euro per portare il club in Serie A e poi in Europa. Nuovo stadio sì ma…” (Di sabato 12 dicembre 2020) Dopo quasi due mesi di trattative, ancora non c'è una data per il closing per l’acquisto del Catania da parte del gruppo di Joe Tacopina. L'argomento è complesso visto che di mezzo c'è anche la ristrutturazione del debito del club ma di norma quando si acquista una società di calcio esistono svariate clausole che permettono la determinazione del prezzo e possono essere divise in due categorie: clausole per l’aggiustamento del prezzo e le clausole “Locked box”. Per ottemperare alle differenze di prezzo che possono intercorrere in questo lasso di tempo negli ordinamenti anglosassoni prima, nel nostro poi, è in voga l’utilizzo di un meccanismo per il calcolo e l’adeguamento del prezzo tra la data di riferimento (il ‘‘signing’’), i cui termini economici, finanziari patrimoniali hanno costituito la base per la formulazione del prezzo, e ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 dicembre 2020) Dopo quasi due mesi di trattative, ancora non c'è una data per il closing per l’acquisto delda parte del gruppo di Joe. L'argomento è complesso visto che di mezzo c'è anche la ristrutturazione del debito delma di norma quando si acquista una società di calcio esistono svariate clausole che permettono la determinazione del prezzo e possono essere divise in due categorie: clausole per l’aggiustamento del prezzo e le clausole “Locked box”. Per ottemperare alle differenze di prezzo che possono intercorrere in questo lasso di tempo negli ordinamenti anglosassoni prima, nel nostro poi, è in voga l’utilizzo di un meccanismo per il calcolo e l’adeguamento del prezzo tra la data di riferimento (il ‘‘signing’’), i cui termini economici, finanziari patrimoniali hanno costituito la base per la formulazione del prezzo, e ...

