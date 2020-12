Caso Regeni | le ombre sulla prof di Cambridge nell’inchiesta di Roma | «Non ha voluto aiutare le indagini senza dare spiegazioni»

Leggi su open.online

(Di sabato 12 dicembre 2020) «Ho mandato un giovane ricercatore verso la sua morte Indicare alle persone come fare ricerca è qualcosa che penso ma sento di non dover più fare». Così il 7 febbraio 2016 laessoressa Maha Mahfouz Abdelrahman, docente all’università dinel Regno Unito e relatrice di Giulio, scriveva a una sua collega canadese, evidentemente in preda allo sconforto per la morte del “suo” dottorando. Ma la Procura di, che ha accertato il ruolo dei servizi egiziani e le torture subite dal ragazzo, denuncia che, nonostante i rimorsi, Abdelrahman avrebbe ostacolato le, arrivando persino a mentire su alcuni dettagli del progetto di ricerca di. Le preoccupazioni di Giulio La prima bugia da smontare è che Giulio fosse uno sprovveduto, che si fosse imbarcato – ...