Caso Regeni | i segreti della professoressa di Cambridge | “L’ho mandato a morire”

(Di sabato 12 dicembre 2020)diOmbre sui comportamenti e le ricostruzionidi Giulio, Maha Mahfouz Abdelrahman, docente all’università diche seguiva il lavoro del dottorando italiano in Egitto. Come riportano oggi il CorriereSera e Repubblica, i magistratiProcura di Roma che hanno indagato sulla fine del 28enne originario di Fiumicello hanno rilevato – così ha scritto il pm Sergio Colaiocco nell’atto finale dell’inchiesta – “l’assenza di volontà di contribuire alle indagini relative al sequestro, la tortura e l’omicidio di un suo studente; quali siano le ragioni di siffatta anomala condotta non è stato possibile, sino ad oggi, ...

Giulio Regeni. Giulio Regeni. Avrà implorato pietà ... Questa dichiarazione significa, secondo una fonte del governo egiziano, che ormai il caso non sarà più discusso dall’Egitto». La fonte ha anche ...Amr Abdelwahab: "Lo stato sequestra e uccide come nel caso Regeni. Patrick per me non è solo un attivista ma un amico vero. In questo momento sta trascorrendo il suo 309esimo giorno in custodia cautel ...