Caso Gregoretti, Toninelli: “Salvini scarica le responsabilità” (Di sabato 12 dicembre 2020) ROMA – “Abbiamo salvato vite e protetto il Paese, a differenza di quello che e’ accaduto dopo: dopo di me ci sono stati i morti annegati e i diritti negati. Arrivare in Italia e’ un diritto che richiede il rispetto di alcune regole, come in tutti gli atri paesi del mondo”. A dirlo e’ stato il leader della Lega, Matteo Salvini, giungendo all’aula bunker del carcere catanese di Bicocca per l’udienza preliminare sul caso Gregoretti. “Mi dispiace solo di impegnare tempo di giudici, avvocati e agenti in un’aula bunker che solitamente ospita processi di mafia – ha aggiunto Salvini – ma, come tutti i cittadini italiani, io sono rispettoso di quello che la giustizia mi chiede e sono qui per rispondere di quello che avevo promesso agli italiani di fare: combattere gli scafisti, il traffico di esseri umani e il business dell’immigrazione clandestina senza fare male a nessuno. Sono curioso di sentire cosa diranno in aula Toninelli, Trenta, Conte e Di Maio”. TONINELLI: “PER IL MINISTRO DEI TRASPORTI LA RESPONSABILITÀ È SULL’IMBARCAZIONE NON SUI MIGRANTI” Leggi su dire (Di sabato 12 dicembre 2020) ROMA – “Abbiamo salvato vite e protetto il Paese, a differenza di quello che e’ accaduto dopo: dopo di me ci sono stati i morti annegati e i diritti negati. Arrivare in Italia e’ un diritto che richiede il rispetto di alcune regole, come in tutti gli atri paesi del mondo”. A dirlo e’ stato il leader della Lega, Matteo Salvini, giungendo all’aula bunker del carcere catanese di Bicocca per l’udienza preliminare sul caso Gregoretti. “Mi dispiace solo di impegnare tempo di giudici, avvocati e agenti in un’aula bunker che solitamente ospita processi di mafia – ha aggiunto Salvini – ma, come tutti i cittadini italiani, io sono rispettoso di quello che la giustizia mi chiede e sono qui per rispondere di quello che avevo promesso agli italiani di fare: combattere gli scafisti, il traffico di esseri umani e il business dell’immigrazione clandestina senza fare male a nessuno. Sono curioso di sentire cosa diranno in aula Toninelli, Trenta, Conte e Di Maio”. TONINELLI: “PER IL MINISTRO DEI TRASPORTI LA RESPONSABILITÀ È SULL’IMBARCAZIONE NON SUI MIGRANTI”

LegaSalvini : *SALVINI A CATANIA PER L’UDIENZA DEL CASO GREGORETTI* Fonti Lega Domani a Catania è in programma l’udienza prelim… - LegaSalvini : CASO #GREGORETTI. #SALVINI A #CATANIA: 'SONO A PROCESSO PER AVER COMBATTUTO GLI SCAFISTI' - LegaSalvini : CASO GREGORETTI, SABATO 12 DICEMBRE MATTEO SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A CATANIA PER AVER DIFESO L'ITALIA E GLI ITALIA… - Agenzia_Dire : Oggi il leader della Lega, Matteo #Salvini, nell'aula bunker del carcere di Catania per l'udienza preliminare sul c… - gmgiua : L'inutile processo di #Catania per il caso #Gregoretti mette in risalto l'ipocrisia di un accordo politico scellera… -